Vocademia UI Raih Medali Emas di Korea

TEMPO.CO, Jakarta -Vocademia UI—kelompok paduan suara dari Universitas Indonesia—meraih penghargaan di Busan Choral Festival & Competition. Dalam ajang yang diselenggarakan pada 14-17 Oktober ini, mereka mendapat medali emas di kategori Pop & Acapella.



Di grand final, mereka harus bersaing ketat dengan kelompok vokal dari Filipina dan Singapura. Keberhasilan Vocademia UI di Busan ini tidak terlepas dari harmonisasi dan kekompakan tim serta aransemen apik yang ditampilkan oleh sebelas penyanyi dan lima musisi.



Mia Ismi Halida, S.Hum sebagai Vocal Director dan Arranger serta Ronald Wilson S.T sebagai Music Director adalah alumni UI yang berperan dalam mengaransemen rangkaian lagu pop yang dibawakan Vocademia UI, yakni lagu Rather Be (Clean Bandits), Stay With Me-See you again (Sam Smith- Wiz Khalifa), dan Sugar (Maroon5).



Pada tahun ke-11 Busan Choral Festival & Competition kali ini terdapat 30 kelompok paduan suara dari sembilan negara, dengan total 950 anggota. Sejumlah program seperti Outreach Concert, Choral Workshop, Gala Concert, dan Peace Concert juga mewarnai kemeriahan festival ini.



Kompetisi pada festival itu terdiri dari lima kategori: youth, classical mixed, pop/accapella, ethnic, dan classical equal. Bertindak sebagai juri pada ajang ini para musisi dari berbagai negara, seperti Imant Raminsh (Kanada), Jutgen Budday (Jerman), Sang-Hoon Lee (Korea), Shin-Hwa Park (Korea), Jennifer Tham (Singapura).



Pada Grand Prix Final, 17 Oktober 2015, Indonesia melalui group Vocademia UI menghadapi persaingan ketat dengan grup vocal dari Phillipine dan Korea. Lewat harmonisasi dan uniqueness yang ditampilkan oleh Vocademia UI, Indonesia berhasil meraih Gold Medal di ajang ini.



Vocademia UI merupakan grup vocal yang terdiri atas mahasiswa, alumni dan dosen dari Universitas Indonesia. Didirikan oleh Drs.A.G.Sudibyo,M.Si secara resmi tahun 2013. Grup vocal ini berakar dari festival Bintang Pop UI yang diselenggarakan setiap tahun. UI menemukan sejumlah talenta-talenta musik terbaik dari Bintang Pop tsb, dan kemudian mengembangkannya melalui festival dan kompetisi di tingkat nasional, maupun internasional. Vocademia UI adalah salah satu grup yang lahir dari festival Bintang Pop UI ini.



Qaris Tajudin