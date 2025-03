Wakin Chau akan Konser Perdana di Indonesia, Tiket Mulai Rp 1 Jutaan

Konser Wakin Chau ini dipromotori oleh CK Star Entertainment Indonesia. Menurut siaran pers yang diterima Tempo, penyanyi 64 tahun dyang dikenal dengan musik pop Mandarin ini akan membawakan lagu-lagu andalannya, seperti 'Friends', 'The Flowery Heart', 'You Make Me Happy and Sad', 'Any Song Reminds You of Me?', 'Nothing Will Stop Me from Loving You', 'I Didn’t Intend to Go', 'Love Follows Us', 'A Life of Fighting is but a Dream' dan masih banyak lagi.