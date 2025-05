TEMPO.CO, Jakarta - Film arahan sutradara Alex Kendrick, "War Room", merangsek ke puncak box office Amerika Serikat dengan meraup 9,3 juta dolar AS pekan lalu.



Film ini menggantikan "Straight Outta Compton" yang telah menduduki peringkat pertama selama dua pekan.



Pada tempat ketiga ada "A Walk in the Woods" dengan pendapatan 8,4 juta, sementara film yang dibintangi Tom Cruise "Mission: Impossible - Rogue Nation" turun ke peringkat empat.



"The Transporter Refueled" menduduki peringkat lima dengan meraup 7,13 juta dolar AS, serta "No Escape" turun dua peringkat ke nomor enam.



Posisi tujuh diisi "The Man From U.N.C.L.E.", sedangkan film yang baru dirilis "Un Gallo con Muchos Huevos" menempati posisi delapan, dan film misteri "Sinister 2" turun ke posisi sembilan.



Posisi 10 dihuni film Disney "Inside Out" yang naik dari urutan 19 dengan menghasilkan 3,1 juta dolar AS pekan lalu, demikian Digital Spy.



ANTARA