Wawancara Iko Uwais: Keresahan Sebelum Punya Rumah Produksi Sendiri

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Iko Uwais mendirikan rumah produksi Uwais Pictures yang resmi diluncurkan pada Selasa, 21 Januari 2025. Perusahaan yang dibangun bersama rekan-rekannya ini akan berfokus pada produksi film laga atau action, sesuai dengan latar belakang Iko Uwais.



Iko Uwais dikenal atas kemampuan seni bela diri dan aktingnya. Sebagai bintang laga internasional, aktor 41 tahun ini sudah membintangi sederet film ternama, termasuk The Raid: Redemption, The Raid 2, The Night Comes for Us, Snake Eyes, Stuber, The Expendables, dan Star Wars: The Force Awakens.



Bintang The Raid ini telah lama ingin memiliki rumah produksi sendiri, namun baru terealisasikan sekarang. Melalui Uwais Pictures, Iko Uwais ingin menciptakan film laga berkualitas dengan cerita yang segar, penuh aksi, sekaligus memperkenalkan budaya bela diri asal Indonesia, salah satunya pencak silat ke mata dunia.



Uwais Pictures sudah menyelesaikan dua produksi film layar lebar perdananya dan direncanakan tayang pada 2025. Dua film itu adalah Ikatan Darah dan Timur. Ikatan Darah disutradarai oleh Sidharta Tata dengan Livi Ciananta dan Derby Romero sebagai pemeran utamanya. Film Timur menjadi debut penyutradaraan Iko Uwais, terinspirasi dari operasi pembebasan sandera Mapenduma yang yang terjadi di Indonesia pada 1996. Keduanya diproduseri oleh Ryan Santoso, dengan produser eksekutif Yentonius Jerriel Ho.



Dalam Uwais Pictures, Iko Uwais menjabat sebagai Chairman. Uwais Pictures juga akan dikepalai oleh jajaran pimpinan, Ryan Santoso sebagai Chief Executive Producer, Yentonius Jerriel Ho sebagai Chairman dan Chief Executive Producer, serta Adamy Nurdin sebagai Chief Operating Officer.



Tempo mendapat kesempatan untuk melakukan wawancara singkat dengan Iko Uwais setelah acara peluncuran Uwais Pictures di Plaza Senayan XXI, Jakarta Pusat. Aktor berdarah Betawi ini mengungkapkan keresahannya yang selama ini dirasakan sebagai aktor film laga hingga pengorbanan yang dilakukan untuk mendirikan Uwais Pictures. Ia juga mengungkapkan kelanjutan kariernya di Hollywood.