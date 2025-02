Wawancara Joko Anwar: Keresahan sebagai WNI di Balik Film Pengepungan di Bukit Duri

TEMPO.CO , Jakarta - Sutradara Joko Anwar kembali dengan film terbarunya, Pengepungan di Bukit Duri (The Siege at Thorn High). Untuk pertama kalinya, sutradara peraih Piala Citra ini menggarap thriller-aksi, beranjak sejenak dari genre horor dan drama yang selama ini melekat dalam filmografinya.

Film yang diproduksi oleh Come and See Pictures bersama Amazon MGM Studios ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 17 April 2025. Deretan pemainnya menggabungkan nama-nama seperti Morgan Oey, Hana Malasan, Omara Esteghlal, Endy Erfian, Fatih Unru, hingga sejumlah talenta baru dalam industri perfilman Indonesia—seperti Satine Zaneta, Dewa Dayana, Fariz Fadjar, Florian Rutters, Farandika, Raihan Khan, Sandy Pradana, serta Millo Taslim.