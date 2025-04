TEMPO.CO, Jakarta - Produser dari rumah produksi KawanKawan Media, Yulia Evina Bhara terpilih menjadi salah satu juri dalam Critic's Week ke-64 Festival Film Cannes 2025, sebuah ajang festival film yang bergengsi di dunia. Critic's Week atau Pekan Kritik ini bagian paralel dari Festival Film Cannes yang berkomitmen untuk menemukan bakat baru.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Pilihan Editor: 5 Produser Indonesia Ramaikan Festival Film Cannes 2024

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Juri dalam Semaine de la Critique alias Critics' Week Cannes Film Festival 2025 ini terdiri dari lima orang yang diketuai oleh sineas, penulis skenario dan produser asal Spanyol Rodrigo Sorogoyen. Keempat juri lainnya adalah Jihane Bougrine, kritikus film dan jurnalis Maroko untuk Le Desk (Maroko) dan Vogue Arabia. Ia sangat akrab dengan dunia film Maroko dan Afrika. Bougrine merupakan anggota panitia seleksi Festival Film Internasional Marrakech; Josee Deshaies- sutradara fotografi Prancis-Kanada yang dinominasikan di Cesar untuk The Apollonide dan Light Awards untuk Saint Laurent dan The Beast. Karya-karyanya juga ditemui di Passages atau In His Image.

Juri berikutnya ada Yulia Evina Bhara yang menghasilkan sejumlah film Solo Solitude, Tiger Stripes, Don’t Cry Butterfly, Autobiografi; lalu ada komedian asal Inggris Daniel Kaluuya yang memenangkan Oscar, BAFTA dan Golden Globes. Ia membintangi beberapa film Judas and The Black Messiah, Get Out, dan Nope.

Para juri di Festival Film Cannes ini akan memberikan penghargaan Utama AMI Paris untuk La Semaine de la Critique kepada film fitur terbaik, Penghargaan French Touch dari Juri, Penghargaan Bintang Baru Louis Roederer Foundation, dan Penghargaan Leitz Cine Discovery untuk Film Pendek. Festival film bergengsi ini akan diselenggarakan pada 13-24 Mei mendatang di Cannes, Prancis. Menekraf Apresiasi Yulia Evina Bhara Jadi Juri di Festival Film Cannes 2025

Terpilihnya Yulia Evina Bhara ini diapresiasi oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya. Ia mengatakan keterlibatan Yulia dalam Critics’ Week merupakan kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, sekaligus bukti nyata bahwa pegiat industri kreatif tanah air memiliki daya saing tinggi di kancah internasional.

“Kami bangga atas pencapaian Yulia Evina Bhara. Keterlibatan beliau sebagai juri di Critics’ Week tidak hanya mencerminkan kualitas insan perfilman Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan baru dalam sinema dunia,” ujar Riefky.

Sejumlah sineas Indonesia seperti sutradara Riri Riza, Yosep Anggi Noen, Garin Nugroho, Fajar Nugros, produser film Perlita Desiani, Ketua Asosiasi Produser Film Indonesia, aktor Chicco Jerikho, Sal Priadi, Wulan Guritno, Chelsea Islan, Ayushita, Asmara Abigail melalui media sosialnya juga memberikan apresiasi, pujian atas terpilihnya Yulia menjadi salah satu juri di salah satu bagian paralel Festival Film Cannes 2025.

Melalui media sosialnya, Yulia Evina Bhara juga mengabarkan, salah satu co produksi film dari KawanKawan Media berjudul Renoir juga masuk terseleksi di kompetisi utama Festival Film Cannes 2025. Renoir disutradarai oleh Chie Hayawaka, diproduseri oleh Eiko Mizuno-Gray dan Jaso Gray dari Loaded Film Ltd, co produksi oleh Yulia Evina Bhara dan Amerta Kusuma dari KawanKawan Media dan beberapa lainnya.