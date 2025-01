Diterpa Isu SPK Bodong Xpander, Ini Penjelasan Mitsubishi Motors

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia memastikan bahwa seluruh Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Mitsubishi Xpander yang terkumpul merupakan data valid.



Direktur Penjualan dan Divisi Marketing MMKSI Osamu Iwaba mengatakan bahwa fokus MMKSI saat ini adalah pengiriman unit Xpander kepada konsumen sesuai jadwal dengan urutan pemesanan. “Sistem first in first out,” kata Iwaba dalam siaran pers yang diterima Tempo, Rabu, 18 Oktober 2017.



Menurut Iwaba, salah satu cara untuk mempercepat pemesanan unit kepada konsumen adalah dengan mempercepat produksi dengan menerapkan shift dua di pabrik Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI).



Mitsubishi mengklaim, seluruhnya telah melakukan pembayaran uang muka (down payment/DP) minimal Rp 5 juta sebagai tanda jadi pemesanan. Klarifikasi tersebut untuk menjawab beredarnya isu 58 persen SPK Mitsubishi Xpander yang tidak valid alias bodong.



