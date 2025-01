Ketahui 10 Makanan Sehat Penekan Rasa Lapar

2. Sup

Sup sebagai hidangan utama mungkin tidak terdengar menggugah selera, tapi dapat mengurangi jumlah hidangan utama yang akan dimakan. Sup sayuran sebagai menu pembuka juga dapat menurunkan tingkat nafsu makan dan pada gilirannya, akan membuat Anda makan lebih sedikit. Namun ika Anda ingin membuat sup sebagai hidangan lengkap tambahkan banyak sayuran seperti wortel, kacang, atau tambahkan ayam.

3. Kacang-kacangan

Kacang-kacangan, terutama kacang almond bisa membantu mengurangi tingkat nafsu makan. Semangkuk kecil almond, pistachio, kenari, jambu mete, dan lain-lain, juga dapat dikonsumsi sebagai camilan. Tapi ingat jangan memakannya saat Anda sangat lapar karena jika dkonsumsi berlebihan tidak baik untuk kesehatan.