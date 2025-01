Menperin Terima Banyak Keluhan soal Penyaluran Program Harga Gas Bumi Tertentu

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melayangkan sindiran ke PT Pertamina Gas Negara (PGN) soal pelaksanaan program harga gas bumi tertentu (HGBT). Agus menyebut banyak penerima HBGT yang mengeluh padanya karena harus membeli harga gas komersial setelah PGN menaikkan harga gas dan sistem kuota per 1 Januari 2025.

Agus mendukung agar program HGBT segera diimplementasikan kembali sejak masa berlakunya habis per 31 Desember 2024. HGBT merupakan program subsidi gas murah yang diberikan pemerintah kepada tujuh sektor industri meliputi keramik, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet. Penerima HGBT hanya perlu membayar harga gas US$ 6 per MMBTU.