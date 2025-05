Aplikasi Google For Work di Indonesia Lebih Murah

TEMPO.CO , Jakarta:Harga Google Apps for Work di Indonesia lebih murah dibandingkan negara lain. Managing Director Google for Work Asia Pasifik, Kevin Akhurst, melalui webcam dari Sydney mengatakan tarif langganan Google for Work di Indonesia lebih murah 40 persen.



Tarif langganan Google for Work per pekannya adalah US$ 3 atau Rp 39 ribu. Sedangkan tarif bulanannya adalah US$ 30 (Rp 390 ribu).



"Potongan harga diharapkan dapat meningkatkan minat UKM Indonesia terhadap pemanfaatan teknologi informasi," ucap Akhurst. Dia mengatakan, meskipun terdapat pemangkasan tarif, pengguna Indonesia tetap dapat mengakses Google for Work dari negara lain.



Syaratnya adalah melakukan registrasi dengan memasukkan alamat di Indonesia, serta melakukan pembayaran lewat kartu kredit dan debit yang dikeluarkan Bank Indonesia.



Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia dinilai memiliki potensi yang sangat besar. Sayangnya, berdasarkan data Google, dari 55 juta UKM hanya 1 persen yang sudah menjalankan bisnis secara online. Berkaca dari hal tersebut, Google meluncurkan aplikasi Google App for Work bagi pebisnis, khususnya UKM.



Akhurst menyebutkan, Google for Work diharapkan dapat mengatasi permasalahan teknologi informasi. Aplikasi ini pun diklaim mampu menekan anggaran, antara lain untuk menyewa server dan administrator yang mengoperasikan berbagai peralatan.



Layanan yang ditawarkan Google for Work, antara lain surat elektronik Gmail, penyimpanan Google Drive berbasis cloud sebesar 30 gigabita, kalender Google, serta webcam melalui Google Hangouts. Adapun untuk mendukung kegiatan operasional, terdapat layanan online selama 24 jam jika terjadi kendala teknis.



Beberapa lembaga atau perusahaan di Indonesia yang sudah menggunakan Google for Work, antara lain Badan Amil Zakat Nasional, perusahaan teknologi informasi Cobra, serta perusahaan tekstil Agansa. Untuk mensosialisasikan aplikasi tersebut, Google mengadakan pelatihan bagi UKM bertajuk Gapura di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar.



Penyedia teknologi yang juga memiliki aplikasi bagi pebisnis adalah Microsoft, lewat Office 365. Serupa dengan Google for Work, aplikasi tersebut memiliki layanan surat elektronik, chat, pernyimpanan data secara online, dan video call.



SATWIKA MOVEMENTI