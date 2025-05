TEMPO.CO, Jakarta - Bocoran terbaru mengenai iPad versi besar kembali muncul di Internet. Situs Business Insider memberitakan, iPad Pro ini memiliki layar hingga 12,9 inci.



Bentang layar ini jelas jauh lebih lebar dibanding ukuran layar iPad Air 2 yang memiliki bentang sekitar 9,7 inci.



Mengutip situs Apple Insider, iPad Pro bakal diluncurkan pada kuartal ketiga tahun ini. Menurut Apple Insider, produk ini bakal memiliki teknologi near-field communication.



Teknologi ini digunakan pada iPhone 6 dan iPhone 6 Plus. Fitur NFC bisa digunakan untuk melakukan pembayaran.



Uniknya, iPad Pro juga bakal bisa menerima pembayaran digital alias berfungsi sebagai terminal pembayaran dari iPhone.



Satu masalah yang dihadapi Apple adalah mayoritas peretail belum memutakhirkan sistem pembayarannya dengan terminal pembayaran yang kompatibel dengan NFC.



Tablet yang bisa berfungsi sebagai terminal pembayaran bisa menjadi solusi bagi Apple untuk memperluas penggunaan teknologi NFC. Harapannya, jumlah pengguna sistem pembayaran Apple Pay bakal bertambah.



iPad Pro juga bakal ditingkatkan kemampuannya untuk kegiatan produktivitas, misalnya mengolah dokumen. Ada kabar, Apple akan meluncurkan stylus untuk keperluan ini.



Konsep stylus telah dikembangkan lebih dulu oleh Samsung Galaxy Note, yang merupakan phablet atau ponsel pintar dengan layar lebih dari 5 inci.



Fitur tambahan lain adalah adanya slot USB C untuk mengecas dan mentransfer file data. Fitur Force Touch, yang diperkenalkan pada laptop The New MacBook, juga bakal diterapkan untuk layar iPad Pro.



Force Touch merupakan sistem mekanis yang dilengkapi sensor untuk mendeteksi adanya tekanan pada papan ketik. Ini bakal dipasang pada layar iPad Pro untuk menampilkan opsi menu tambahan.



BUSINESS INSIDER | BUDI RIZA