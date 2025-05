TEMPO.CO, Jakarta - CEO Google Inc Sundar Pichai mencatatkan rekor baru. Pria yang menjabat direktur utama ini tercatat sebagai CEO berpenghasilan terbaik di Amerika Serikat.



Pria yang bekerja di perusahaan raksasa Amerika tersebut mencatatkan sejarah dengan menerima penghasilan dalam bentuk saham yang setara dengan nilai US$ 199 juta atau sekitar Rp 2,6 triliun pada awal Februari, seperti dilansir Engadget, Rabu, 10 Februari 2016.



Pichai sendiri menerima total nilai US$ 650 atau sekitar Rp 8,7 triliun saham di Alphabet Inc. Jumlah ini merupakan nominal angka yang sangat banyak untuk pekerjaan selama tiga tahun.



Sebagai perbandingan, Tim Cook, CEO Apple, hanya mendapatkan US$ 376,2 juta atau setara dengan Rp 5 triliun saat memegang tanggung jawab CEO.



Pichai sendiri bukanlah orang terkaya di Alphabet. Sebagai gambaran, dua pendiri Google, Larry Page dan Sergey Brin, bernilai sekitar US$ 34 miliar atau setara dengan Rp 459 triliun. Bekas CEO, Eric Schmidt, memiliki nilai US$ 3 miliar atau setara dengan Rp 40,5 triliun saham.



Banyak pihak berspekulasi nilai ini diberikan untuk menjaga Pichai tetap berada di Alphabet dalam jangka waktu panjang. Alphabet tidak ingin kehilangan eksekutif yang telah mampu membawa Android, Chrome, dan pencarian web ke titik tertinggi saat ini. Terutama ketika pesaing seperti Facebook mampu menarik mereka. Banyak pihak memperkirakan Pichai akan menerima banyak insentif tambahan untuk membuatnya tetap bertahan hingga waktu yang lama.



ENGADGET | MAYA NAWANGWULAN