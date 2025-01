Donald Trump Ingin Tunda Aturan yang Melarang TikTok di Amerika Serikat, Sebab...

Dikutip dari Reuters , Mahkamah Agung beserta pemerintah AS tengah membuat undang-undang tentang operasional TikTok di AS. Undang-undang tersebut mengharuskan TikTok beserta perusahaannya ByteDance yang berasal dari Cina memnjual platform tersebut ke perusahaan Amerika atau akan dilarang penggunaanya di AS. Larangan tersebut akan berlaku jika ByteDance tidak menjual aplikasi tersebut sebelum 19 Januari.

Pengguna TikTok di AS diprediksi mencapai 170 juta akun dan dengan besarnya angka tersebut mereka berupaya agar larangan itu dapat dibatalkan. Namun, jika pengadilan menolak permohonan mereka dan tidak ada investasi yang terjadi kepada perusahaan tersebut, aplikasi TikTok secara resmi akan dilarang di AS pada 19 Januari 2025, alias satu hari sebelum Trump menjabat sebagai presiden.

Pendukung kebebasan berpendapat di AS mengatakan pada Mahkamah Agung bahwa larangan TikTok ini mengingatkan pada rezim penyensoran yang diterapkan oleh musuh-musuh otoriter Amerika Serikat. Sedangkan, Departemen Kehakiman AS berpendapat bahwa kontrol Tiongkok pada kepemilikan TikTok menimbulkan ancaman berkelanjutan terhadap keamanan nasional.

Pernyataan larangan penggunaan TikTok di AS didukung oleh sebagian besar anggota parlemen AS. Jaksa Agung, Montana Austin Knudsen memimpin 22 jaksa agung untuk mengajukan amicus brief yang meminta Mahkamah Agung menegakkan undang-undang nasional terkait pencabutan atau pelarangan TikTok di AS.