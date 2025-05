Galaxy S6 Disebut Mudah Melengkung, Ini Jawaban Samsung

TEMPO.CO, Jakarta - Teknisi Samsung Electronics menggelar uji coba mengenai daya tahan smartphone keluaran terbaru perusahaan, yaitu Galaxy S6 dan S6 Edge.



Ini sebagai respons dari uji coba yang dilakukan SquareTrade pada pekan lalu. Saat itu, kesimpulan dari hasil uji coba tersebut adalah ponsel premium kedua Samsung itu rawan melengkung jika ditekan. Misalnya saat terduduki ketika tersimpan di kantong celana bagian belakang.



Dalam uji coba ini, teknisi Samsung mengatakan uji coba yang dilakukan SquareTrade cenderung berlebihan. Sebab, besar tekanan fisik yang dikenakan atas dua ponsel Samsung itu dinilai tidak normal. "Tekanan sebesar itu jarang terjadi dalam penggunaan sehari-hari," demikian pernyataan Samsung dalam blog, seperti dikutip situs The Verge, Selasa, 7 April 2015.



Menurut teknisi Samsung, besaran tekanan yang terjadi pada kantong celana bagian belakang, yang biasa dijadikan tempat menyimpan ponsel, sekitar 66 lbf. Lbf adalah satuan untuk mengukur tekanan. Semakin besar angkanya maka semakin besar kekuatan tekanan. "Menurut pengujian kami, kedua ponsel S6 dan S6 Edge tidak mudah melengkung, bahkan jika mendapat tekanan sebesar 76 lbf," kata teknisi Samsung dalam blog perusahaan.



Tekanan 76 lbf ini setara dengan mematahkan lima batang pensil sekaligus. Samsung juga menyatakan keberatan dengan cara pengetesan SquareTrade yang memposisikan ponsel dengan layar menghadap ke atas. "Ini karena kekuatan bagian depan dan belakang ponsel berbeda," demikian pembelaan Samsung.



Teknisi Samsung menilai hasil tes sepihak itu bakal menimbulkan kesalahpahaman dan keragu-raguan pada calon pembeli mengenai kekuatan ponsel rancangan perusahaan asal Korea Selatan itu. Samsung juga meminta agar SquareTrade melakukan tes ulang dan mempublikasikan hasilnya.



Samsung Galaxy S6 dan S6 Edge merupakan dua ponsel anyar yang diluncurkan pada Februari lalu. Kedua ponsel ini terbuat dari casing logam dan mendapat pujian dari berbagai review yang dilakukan sejumlah situs online.



Menurut The Verge, sikap Samsung ini mirip dengan sikap manajemen Apple yang juga kerap merespons hasil uji coba pihak ketiga atas produk mereka. Harga Samsung Galaxy S6 ini diperkirakan minimal sekitar Rp 10 juta.



THE VERGE | BUDI RIZA