Game League of Legends dan Teamfight Tactics Menyediakan Bahasa Indonesia

RIOT Games menyediakan opsi bahasa Indonesia dalam game League of Legends (LoL) dan Teamfight Tactics (TFT). “Hadirnya bahasa Indonesia dalam League of Legends dan Teamfight Tactics akan meningkatkan pengalaman bermain bagi para pemain kami," kata Country Manager Riot Games Indonesia and Malaysia Resha Pradipta, Jumat, 4 April 2025, dikutip dari Antara.

Kini, mulai dari menu, teks, hingga deskripsi champion dan item dalam kedua game ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. "Dengan bahasa Indonesia, harapannya bisa membantu para player untuk lebih memahami mekanisme permainan, strategi, serta cerita di dalam game dengan lebih mudah, sehingga bermain bisa jadi lebih seru dan kompetitif,” ujar Resha.

Pembaruan bahasa Indonesia untuk League of Legends dan Teamfight Tactics sudah bisa digunakan mulai dari update patch 15.7 pada 3 April pukul 02.00 WIB.

Tentang League of Legends dan Teamfight Tactics

Dikutip dari situs resmi Riot Games, Teamfight Tactics adalah permainan strategi dengan banyak pemain yang menampilkan para jagoan dari League of Legends. Permainan autobattler PvP berbasis ronde ini membuat pemain harus menyusun tim yang bertempur.

TFT menggunakan konsep yang banyak digunakan gim strategi lainnya, seperti menyusun tim dari kumpulan sumber daya bersama, membangun tim, manajemen ekonomi, dan penempatan.

Opsi bahasa Indonesia juga digunakan Teamfight Tactics Mobile melalui update patch terbaru ini. Pemain dapat mengaktifkan bahasa Indonesia dengan mengubah setting melalui profile icon pada Riot Client dan memilih opsi bahasa yang tersedia lewat drop down menu.

Riot Games juga menggandeng ilustrator dan kreator Indonesia Tahilalats. Kolaborasi ini akan menghadirkan konten eksklusif bertema LoL dan TFT dalam gaya khas Tahilalats yang dirilis melalui berbagai platform digital dan media sosial. “Kami paham betul kalau main game itu akan lebih seru kalau kita benar-benar relate dengan ekosistem game-nya, termasuk jalan cerita dan interaksi di dalamnya," kata kreator Tahilalats Lick Palik. "Makanya, kami senang banget bisa ikut merayakan dan meramaikan hadirnya bahasa Indonesia di LoL dan TFT ini dengan sentuhan khas Tahilalats."

