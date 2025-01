Game PS4 Kondang Ghost of Tsushima Bakal Masuk Layar Anime, Ditargetkan Tayang 2027

TEMPO.CO , Jakarta - Ghost of Tsushima , salah satu game kondang besutan Sucker Punch Productions, akan diadaptasi menjadi seri animasi Jepang alias anime dalam waktu dekat. Anime tersebut bakal digarap oleh studio Aniplex yang masih masuk dalam ekosistem Sony. Bila sesuai rencana, produk adaptasi itu bakal tayang mulai 2027 di Crunchyroll, layanan video-on-demand khusus anime dan dorama Jepang.

Mengutip laporan Game Rant pada Selasa, 7 Januari 2025, Aniplex sudah berpengalaman menggarap anime-anime sukses seperti Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Solo Leveling, serta Sword Art Online. Dari informasi yang beredar, seri Ghost of Tsushima akan disutradarai oleh Takanobu Mizuno dan diproduseri Kamikaze Douga, dua nama yang terkenal di kalangan sineas anime. Adapun ceritanya dirancang oleh penulis novel visual Gen Urobuchi.