Microsoft Siapkan Ponsel Premium untuk Windows 10

TEMPO.CO, Washington DC - Sistem operasi buatan Microsoft yang sedang ditunggu kehadirannya adalah Windows 10. Platform ini mengunggulkan aplikasi yang sifatnya universal atau bisa dijalankan berbagai perangkat.



Microsoft tengah menyiapkan ponsel pintar Lumia untuk mendukung Windows 10. Dua seri yang disiapkan memiliki kode nama Cityman dan Talkman. "Keduanya ponsel dengan layar jembar yang siap menyaingi iPhone 6,” demikian ditulis situs The Verge, Rabu, 6 Mei 2015.



Cityman memiliki ukuran layar 5,5 inci yang menghasilkan gambar dengan kualitas quad-high definition (QHD). Prosesornya menggunakan buatan Qualcomm dengan chipset octa-core. Sedangkan RAM-nya berukuran 3 gigabita. Kapasitas memori internalnya mampu menampung file seukuran 32 gigabita.



Baterai ponsel ini dapat dilepas dari bodinya. Ini sangat berbeda dengan ponsel premium lain, seperti iPhone 6 dan Samsung Galaxy S6 yang mengandalkan konsep unibody. Kamera utama Cityman memiliki resolusi 20 megapiksel. Sedangkan kamera depannya 5 megapiksel.



Microsoft menyatakan Cityman dapat mendukung aplikasi Continuum untuk mentransformasikan cara kerja ponsel ke komputer. "Microsoft juga berencana menambahkan komponen lain untuk mendukung fungsi tersebut," tulis The Verge.



Sedangkan kerabatnya, Talkman, berlayar sedikit lebih mungil, yakni 5,2 inci. Prosesor yang digunakan adalah hexa-core. Jenis prosesor ini unik karena pada umumnya ponsel menggunakan chipset dual-core, quad-core, dan octa-core.



Baik Cityman maupun Talkman dilengkapi fitur triple Flash LED untuk meningkatkan hasil foto. Sayangnya, belum terungkap berapa harga yang dibanderol. "Keduanya akan dikapalkan dalam beberapa bulan mendatang," lapor The Verge.



