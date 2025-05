Minecraft Edisi Pendidikan Hadir Gratis pada Mei

TEMPO.CO, San Francisco - Microsoft mengumumkan perangkat lunak versi pendidikan dari Minecraft akan tersedia bagi para guru untuk diunduh secara gratis pada Juni mendatang. Permainan populer itu hadir sebagai ajang pengujian untuk beberapa inisiatif baru, termasuk penelitian kecerdasan buatan dan membangun tim perusahaan.



Menurut posting-an di blog Microsoft, program beta The Minecraft: Education Edition akan diluncurkan pada Mei di lebih dari 100 sekolah di 30 negara. Periode beta ini pendek. Akses awal untuk semua pendidik mengunduh dan mencoba permainan akan dimulai pada Juni. Program ini akan tersedia dalam 11 bahasa dan 41 negara.



Jadi apa yang dapat dilakukan oleh para guru dengan Minecraft? Menurut Microsoft, membangun rencana pelajaran, berbagi ide kegiatan pembelajaran dengan rekan-rekan, dan menciptakan proyek-proyek kelas yang dapat digunakan kembali merupakan beberapa dari manfaat potensialnya.



Unsur eksplorasi dari permainan ini juga dapat berguna untuk mendongeng. Para siswa dapat memulai petualangan mereka sendiri dan menggambarkan dunia maya yang mereka jelajahi.



Untuk mengunduh The Minecraft: Education Edition, guru perlu menjalankan Windows 10 atau OS X El Capitan dan memiliki akun Office 365. Ada juga situs web di mana mereka dapat melihat rencana pelajaran dan terhubung dengan mentor yang sudah menggunakan Minecraft dalam pengajaran mereka.



Memperkenalkan Minecraft ke kelas adalah salah satu tujuan Microsoft setelah mengakuisisi pembuat permainan asal Swedia, Mojang, pada 2014 sebesar US$ 2,5 miliar. Sejak itu, Microsoft juga telah menggunakan permainan ini sebagai playpen digital untuk penelitian kecerdasan buatan.



PCMAG | ERWIN Z.



