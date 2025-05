Netizen Meriahkan Ramadan di Twitter

TEMPO.CO , Jakarta: Bulan Ramadan telah berjalan satu pekan. Selama satu pekan, banyak pengalaman menyenangkan yang dirasakan orang-orang dalam menjalankan ibadah puasa. Mulai dari ucapan selamat, menu sahur dan berbuka, sampai kesabaran mereka menahan lapar dan haus, semua pengalaman itu dibagi lewat Twitter.



Twitter adalah platform yang memungkinkan penggunanya berbagi pengalaman mereka. Percakapan di Twitter tercatat mencapai 12 juta Tweet sejak awal bulan Puasa. Masyarakat terus membagi pengalaman mereka dalam menjalankan aktivitas Ramadan.



Tidak ketinggalan, beberapa tokoh terkemuka di Tanah Air juga ikut memeriahkan perayaan terbesar umat Muslim tersebut lewat akun Twitter-nya. Dari artis sampai tokoh politik, mereka membagi pengalaman mereka dalam menjalankan ibadah puasa.



"Alhamdulillah bisa sahur bersama keluarga. Selamat berpuasa saudaraku semua. Ini tweet pertama saya sebagai presiden. -Jkw," tulis Joko Widodo alias Jokowi, Presiden Republik Indonesia, lewat akun Twitter-nya, @jokowi, pada 21 Juni 2015.



Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, juga ikut berucap soal Ramadan. Meski, non-muslim, Gubernur yang akrab dipanggil Ahok ini mengucapkan selamat berpuasa kepada umat muslim di Tanah Air. "Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga semangat kerukunan terus membayangi kita semua," cuit Ahok lewat akun @basuki-btp, pada 17 Juni 2015.



Artis Cinta Laura juga ikut memeriahkan Ramadan lewat akun Twitter-nya, @xcintakiehlx. Meski sedang berada di Los Angeles, Amerika Serikat, Cinta Laura tidak ingin melewatkan ibadah puasanya. "First day of fasting. Enjoying my chill day. #LA #Ramadhan #Day1 #CLK #CintaKiehl" cuitnya, pada 19 Juni 2015.



Untuk memeriahkan Ramadan, Twitter meluncurkan tiga emoji baru: #Ramadhan, #BulanPuasa, dan #BukaPuasa. Bagi Anda yang ingin ikut berbagi pengalaman puasa, Anda bisa ikut mengeluarkan cuitan Ramadan dengan tanda tagar (#) tersebut.



LUHUR PAMBUDI