OnePlus 3 Ludes di Toko Online Terbesar Cina dalam 10 Menit

TEMPO.CO, Beijing - Pengecer terbesar Cina, JD Mall, hanya memerlukan waktu 10 menit untuk menjual persediaan telepon seluler OnePlus 3 mereka.



Perangkat itu siap dijual hanya dua hari setelah perusahaan ponsel Cina tersebut secara resmi mengumumkan perangkat andalan terbarunya, OnePlus 3.



JD.com mengadakan flash sale untuk One Plus, Kamis, 16 Juni 2016. Perusahaan tersebut tidak mengungkapkan jumlah persediaan perangkat itu, yang habis terjual pada tahap pertama ini.



Pengecer itu mengatakan telah menghubungi OnePlus untuk mendapatkan pengiriman perangkat berikutnya. Perusahaan tersebut mengatakan akan menggelar flash sale lain pada Sabtu, 18 Juni, pukul 22.00 di Cina.



OnePlus 3 dibanderol seharga 2.499 yuan (Rp 5 juta) di Cina, US$ 400 (Rp 5,3 juta) di Amerika Serikat, dan 309 pound sterling (Rp 5,8 juta) di Inggris.



OnePlus 3 memiliki serangkaian fitur unggulan, seperti CPU Snapdragon 820 terbaru, RAM 6 GB, sensor Sony 16 MP untuk kamera belakang, baterai 3.000 mAh, pemindai sidik jari, dan layar Optic AMOLED 5,5 inci 1.080p.



Semuanya dibungkus dalam aluminium berkualitas tinggi.



GSMARENA | ERWIN Z