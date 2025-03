Perusahaan Arab Saudi Akuisisi Game Pokemon Go, Pikmin Bloom, dan Monster Hunter Now

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pengembang game Scopely mengumumkan telah membeli sejumlah bisnis game, aplikasi, dan pengalaman langsung milik pengembang game Niantic senilai US$ 3,5 miliar atau setara Rp 572,6 triliun. Scopely, yang asal Arab Saudi mengakuisisi game-game seperti Pokémon Go, Pikmin Bloom, dan Monster Hunter Now.