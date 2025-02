Senat Amerika Usulkan UU yang Bisa Memenjarakan Pengguna DeepSeek dari Cina 20 Tahun

TEMPO.CO , Jakarta - Amerika Serikat dikabarkan tengah mempertimbangkan undang-undang baru yang dapat menjatuhkan hukuman berat bagi pengguna aplikasi kecerdasan buatan (AI) asal Cina, DeepSeek . Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh Senator Partai Republik Josh Hawley bertujuan untuk melarang warga AS dalam membantu pengembangan teknologi AI di Cina.

RUU bertajuk Decoupling America's Artificial Intelligence Capabilities from China Act of 2025 ini juga melarang impor teknologi atau kekayaan intelektual yang dikembangkan di Cina, investasi di perusahaan AI Cina, dan kolaborasi teknologi pembelajaran.

Jika disahkan, menurut laporan The Register, pelanggar aturan ini dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahun. Individu yang terbukti melanggar dapat dikenai denda maksimal US$ 1 juta atau sekitar Rp 16 miliar, sementara perusahaan bisa menghadapi denda hingga US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,6 triliun.