TEMPO.CO, Jakarta - Ponsel dengan kamera selfie terus bermunculan. Setelah Oppo N3, yang mengandalkan kamera putar dengan resolusi 16 megapiksel, pabrikan asal Jepang, Sony, juga menyasar pasar ini.



Sony Xperia C4 PROselfie menampilkan lensa sudut lebar 25 mm dengan resolusi 5 megapiksel sebagai andalannya. Strategi ini ditempuh agar pengguna tidak direpotkan dengan penggunaan tongkat selfie.



"Menyusul suksesnya Xperia C3, kami meluncurkan ponsel cerdas khusus selfie," kata Tony McNulty, wakil presiden di Sony Mobile, 8 Mei 2015.



Menurut situs PC Advisor, Xperia C4 ini memiliki sensor Sony Exmor R mobile, yang dilengkapi lampu flash LED.



Fitur ini untuk menjamin agar hasil foto selfie maksimal. Untuk menarik konsumen penggemar selfie, Sony juga menambahkan style vampire dan mystery, yang bisa diterapkan pada foto yang dibuat pengguna.



Meski mengutamakan kamera depan, Sony tetap memasang kamera belakang beresolusi tinggi dengan 13 megapiksel.



Sony Xperia C4 PROselfie ini memiliki layar 5,5 inci, dengan full high definition, memori 2 gigabita, dan kapasitas penyimpanan 16 gigabita.



Untuk menambah kapasitas penyimpanan, Sony menyediakan slot microSD. Ponsel layar sentuh ini menggunakan sistem operasi Lollipop, dengan baterai 2.600 mAh. Ada teknologi near field communication, yang memungkinkan ponsel ini digunakan sebagai alat pembayaran.



Untuk prosesornya, Sony menggunakan MediaTek MTK6752, dengan kecepatan 1,7 gigahertz delapan inti, kecepatannya 64 bit dan memiliki konektivitas LTE.



Ponsel ini tersedia dalam tiga opsi warna yaitu hitam, putih, dan hijau.



Ponsel ini bakal beredar di pasar pada pertengahan tahun ini dengan harga sekitar Rp 5 juta.



Spesifikasi:



OS: Android 5.0 Lollipop

Layar: 5.5in IPS screen, Full HD (1080 x 1920)

Prosesor: MediaTek MTK6752, 1.7GHz octa-core, 64-bit

Memori: 2 gigabita

Penyimpanan: 16GB storage, microSD (up to 128GB)

Kamera depan: 5Mp front camera with Exmor R and flash

Kamera belakang: 13Mp camera with HDR and autofocus

Konektivitas: Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC, aGPS, 4G LTE

Baterai: 2600mAh battery

Dimensi: 150 x 77 x 7.9 mm

Berat: 147 g