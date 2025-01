Tak Hanya Smartphone, Ini 5 Gadget Keren Xiaomi

Mainan anak Mi Robot Builder Kit ini dibuat khusus untuk anak-anak di atas 7 tahun. Anda bisa membuat robot dari 978 bagian. Menariknya, robot ini dilengkapi dengan aplikasi smartphone agar bisa berjalan. Jadi, remote controlnya ada di genggaman. Harganya US$ 139,99 (Rp 1,9 juta)

Kamera aksi beresolusi 23,88 megapiksel ini bisa merekam panorama 360 derajat. Selain itu, kamera ini bisa mendukung dua mode, yakni 2304x1152 pada 60 frame per second (fps) dan 3456x1728 pada 30 fps. Kamera ini sudah memiliki sertifikasi IP67, yang berarti tahan debu dan cipratan. Kamera seharga US$ 299,99 (Rp 4,1 juta) ini memiliki stabilitas enam sumbu.