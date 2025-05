Xiaomi Mi Note Pro Andalkan Prosesor Snapdragon 810 Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Ponsel cerdas andalan Xiaomi, pabrikan asal Cina, menggunakan prosesor terbaru besutan Qualcomm, yaitu Snapdragon 810 SoC.



Setelah diperkenalkan di situs perusahaan, Xiaomi mengabarkan bahwa prosesor ini memiliki keunggulan dibandingkan prosesor lain di ponsel premium, seperti HTC One M9 dan LG G Flex 2.



HTC One M9 dan LG G Flex 2 juga menggunakan prosesor yang sama, yaitu Snapdragon 810. Prosesor ini memiliki masalah dengan panas. Artinya, jika pengguna mengaktifkan aplikasi untuk melakukan pemutaran video atau pengunduhan file, ponsel akan lekas terasa panas.



Ditanya soal isu ini, manajemen Xiaomi mengatakan mereka telah menemukan solusi, yakni menggunakan "clever heat management". "Ini karena Xiaomi menggunakan prosesor SoC versi 2.1," demikian tertulis di GSMArena, Jumat, 8 Mei 2015.



Menurut manajemen Xiaomi, prosesor terbaru Qualcomm ini memang memiliki keunggulan dibandingkan dengan prosesor sejenis.



Untuk menunjukkan kelebihan ponsel ini, Xiaomi merilis hasil pengetesan menggunakan dua aplikasi pengukuran, yaitu CFBench dan Antutu.



Berdasarkan pengukuran Antutu, Mi Note Pro mendapat skor tertinggi, yaitu 63,424.

Sedangkan HTC One M9 hanya 57,648 dan LG G Flex 56,266.



GSM ARENA | BUDI RIZA