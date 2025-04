Bank DBS Indonesia Sarankan Investor Perkuat Portofolio di Tengah Perang Tarif

Menurut Wey Fook, kebijakan Presiden AS Donald Trump telah mendorong meningkatnya permintaan terhadap safe haven dalam jangka pendek. Sementara itu, kekhawatiran terhadap kondisi fiskal AS mendorong adanya peningkatan permintaan secara jangka panjang. Dalam kondisi ini, kata dia, harga emas pun melonjak.

Menyitir laman Logam Mulia, harga emas hari ini tercatat Rp 1.846.000 per gram. Harga ini merupakan level tertinggi emas Antam. Pada perdagangan Rabu kemarin, 9 April 2025 harga emas Rp 1.812.000 per gram, naik Rp 35 ribu dibanding Selasa, Rp 1.777.000 per gram. Sedangkan harga jual kembali atau buyback emas batangan Antam hari ini juga naik Rp 35 ribu jadi Rp 1.696.000 per gram.