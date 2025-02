BI Pertahankan Suku Bunga Acuan, Alasan LPEM FEB UI Mengapa Tetap Perlu Dipertahankan

Kebijakan BI untuk tak menurunkan suku bunga diperlukan untuk menjaga stabilitas rupiah . Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky memaparkan pada bulan lalu, bank sentral Amerika Serikat The Fed, sesuai ekspektasi pasar , menahan suku bunga acuannya. Namun BI mengambil langkah lain.

Donald Trump yang baru dilantik sebagai presiden AS juga meluncurkan berbagai macam arah kebijakan. Termasuk pengetatan arus migrasi yang berpotensi mengetatkan pasar tenaga kerja AS, pemotongan pajak korporasi, dan berbagai tarif impor. Hal tersebut berpotensi meningkatkan inflasi AS dan memicu ketidakpastian global.