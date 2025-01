Bos First Travel Janji Selesaikan Kewajiban, Jemaah: Amin

TEMPO.CO, Jakarta - Suara riuh obrolan para kreditur First Travel tiba-tiba terhenti. Semua kreditur menoleh ke pintu kanan depan, akses masuk Direktur First Travel Andika Surrachman dan Anniesa Hasibuan.



Tepat pukul 10.43, pasangan bos First Travel itu tiba di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Para jemaah yang telah menyetor uang ibadah umrah puluhan juta rupiah itu sudah menunggu pasangan ini sejak pukul 08.30, Selasa, 5 Desember 2017.



Wajah kreditur menandakan tidak percaya akhirnya dapat bertemu secara langsung dengan orang yang selama ini ditagih dan diolok-olok.



Selain jemaah, kreditur First Travel lain adalah vendor dan agen. Mereka dirugikan sekitar Rp 1 triliun oleh First Travel.



Dua Direktur PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, Andika dan Anniesa, duduk di kursi debitur. Keduanya didampingi kuasa hukum Damba Akmala.



Andika mencoba menyalakan pengeras suara di depannya. Dengan suara tegas, tapi lirih, suami Anniesa itu memohon maaf kepada semua kreditur. “Tolong kami dibukakan pintu maaf,” katanya dalam rapat kreditur First Travel di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.



Ratusan jamaah First Travel menghadiri rapat kreditur penundaan kewajiban pembayaran utang PT First Travel di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, 5 Desember 2017. Tempo/Ilham Fikri