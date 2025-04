Cina Lawan AS Imbas Kenaikan Tarif Impor, RI Pastikan Tak Ambil Tindakan Balasan

Di balik kampanye kesetaraan dan keadilan, menurut pemerintah Cina, AS hanya bermain peran zero-sum dengan prinsip America First dan Amerika yang Istimewa. Prinsip-prinsip tersebut dianggap bertujuan untuk mengganti tatanan ekonomi dan perdagangan internasional yang telah terbentuk, mengedepankan kepentingan AS di atas kepentingan internasional, dan mengorbankan hak-hak negara-negara di dunia demi keuntungan hegemoni AS.