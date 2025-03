Dirut BJB Yuddy Renaldi Mundur di Tengah Kasus Korupsi Dana Iklan Bank BJB

Selama masa kepemimpinannya sebagai Direktur Utama, Yuddy membawa Bank BJB meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk pencapaian di ajang internasional Indonesia-Turkiye Global Leaders Business Forum & Award II 2022. Pada kesempatan tersebut, Bank BJB dianugerahi penghargaan The Best Global Company 2022, sementara Yuddy sendiri mendapat penghargaan sebagai The Best Global Leaders 2022.