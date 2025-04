Gaji Cak Lontong yang jadi Komisaris Pembangunan Jaya Ancol

Pada tahun buku 2024, total gaji empat orang Komisaris sebesar Rp 4.130.000.000 dan tantiem mencapai Rp 5.868.000.000, atau seluruhnya berjumlah Rp 9.998.000.000. Dengan asumsi setiap orang mendapatkan remunerasi yang sama rata, maka masing-masing individu menerima Rp 2.449.500.000 per tahun atau Rp 208 juta per bulan.

Cak Lontong menyatakan siap membantu untuk menyosialisasikan adanya KI kepada masyarakat. Menurut alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) itu, keterbukaan informasi saat ini memang sudah mendesak, apalagi ketika informasi yang baik tidak tersampaikan, sehingga akan menimbulkan masalah.

Setelah itu, dia tampil reguler di Stand Up Comedy Show di Metro TV pada 2011 dan menjadi panelis pada program televisi Indonesia Lawak Klub Trans 7 pada 2013. Dalam program itu, dia hadir bersama Komeng, Jarwo Kwat, dan Denny Chandra. Lalu, dia memandu acara kuis Waktu Indonesia Bercanda (WIB) di Net TV pada 2016.

Di luar acara on air, pria kelahiran 7 Oktober 1970 di Magetan, Jawa Timur itu juga laris mengisi acara off air. Dia sering kali tampil monolog stand up comedy di depan para pejabat, bermain kesenian ludruk tradisional bersama maestro asal Surabaya Kartolo cs, dan belakangan turut mengelola program siniar (podcast).