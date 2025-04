Harga Bahan Pangan Hari Ini, Cabai Merah hingga Daging Ayam Terus Turun

- Beras premium Rp 15.474 per kilogram (lebih murah Rp 77 dibandingkan kemarin)

- Beras medium Rp 13.586 per kilogram (lebih murah Rp 104 dibandingkan kemarin)

- Beras SPHP Rp 12.603 per kilogram (lebih murah Rp 9 dibandingkan kemarin)

- Jagung Rp 6.017 per kilogram (lebih murah Rp 74 dibandingkan kemarin)

- Bawang merah Rp 44.317 per kilogram (lebih murah Rp 949 dibandingkan kemarin)

- Bawang putih Rp 44.611 per kilogram (lebih murah Rp 325 dibandingkan kemarin)

- Telur ayam ras Rp 28.966 per kilogram (lebih murah Rp 134 dibandingkan kemarin)

- Gula Rp 18.464 per kilogram (lebih murah Rp 73 dibandingkan kemarin)

- Minyak goreng kemasan Rp 20.435 per liter (lebih murah Rp 202 dibandingkan kemarin)

- Minyak goreng curah Rp 17.730 per liter (lebih murah Rp 228 dibandingkan kemarin)

- Tepung terigu curah Rp 9.638 per kilogram (lebih murah Rp 169 dibandingkan kemarin)

- Ikan kembung Rp 41.618 per kilogram (lebih murah Rp 146 dibandingkan kemarin)

- Ikan tongkol Rp 34.030 per kilogram (lebih murah Rp 626 dibandingkan kemarin)

- Garam Rp 11.568 per kilogram (lebih murah Rp 147 dibandingkan kemarin) Daging kerbau segar Rp 137.857 per kilogram (lebih murah Rp 3.115 dibandingkan kemarin)