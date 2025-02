Harga Emas Hari Ini Naik Tipis jadi Rp 1.707.000 per Gram

TEMPO.CO , Jakarta - Harga emas dari PT Aneka Tambang Tbk. atau emas Antam naik Rp 2 ribu per gram pada perdagangan hari ini Selasa, 25 Februari 2025. Menyitir laman Logam Mulia, harga emas Antam hari ini tercatat Rp 1.707.000 per gram.

Harga ini naik dibanding Senin, 24 Februari 2025 yakni Rp 1.705.000. Emas Antam mencapai level harga tertinggi yakni Rp 1.708.000 pada 20 Februari 2025. Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan mengatakan emas mulai menyentuh titik harga tertinggi atau all time high dengan kenaikan 46,6 persen setahun terakhir. “Hal ini disebabkan karena tingginya demand dan aktivitas trading di China yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah tahun lalu di tengah resiko perlambatan ekonomi dan kebijakan tarif Amerika Serikat,” ucapnya dikutip Selasa, 25 Februari 2025.

Harga emas dunia diperkirakan dapat mencapai level US$ 3,100 per ounce tahun ini. Sementara itu harga jual kembali atau buyback emas batangan Antam hari ini juga naik Rp 2 ribu menjadi Rp 1.557.000 per gram.