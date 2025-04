Harga Emas Terus Melejit, Analis: Safe Haven Terbaik Saat Ini

Dia memproyeksikan harga emas masih akan mengalami tren kenaikan dalam beberapa waktu ke depan. Dia memproyeksikan harga emas dunia bisa tembus US$ 3.600 per troy ons tahun ini. Pada Senin kemarin saja, harga emas dunia bahkan tercatat di kisaran harga US$ 3.400-an per troy ons. "Masih (akan terus naik), perkiraan konservatif, emas bisa mencapai US$ 3.500-3.600 tahun ini," ujar dia.