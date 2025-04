Indonesia Bakal Tambah Volume Impor dari AS Imbas Pemberlakuan Tarif 32 Persen

TEMPO.CO , Jakarta - Indonesia bakal menambah volume impor produk dari Amerika Serikat untuk mengurangi defisit perdagangan yang dialami negara tersebut. Rencana ini merupakan respons atas tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diberlakukan AS terhadap produk asal Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah ini sebagai bagian dari negosiasi. “Tentu kita meningkatkan jumlah volume beli. Sehingga trade deficit yang US$ 18 miliar itu bisa dikurangi,” ucap Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 7 April 2025.

Tarif resiprokal adalah tarif tambahan yang dikenakan Amerika Serikat kepada negara-negara yang mengalami suplus perdagangan dengan AS. Sebaliknya AS mengalami defisit perdagangan dengan negara-negara tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan reciprocal tariffs kepada sejumlah negara di dunia pada 2 April 2025.

Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen. Kantor perwakilan dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) mengklaim perdagangan Amerika dengan Indonesia mengalami defisit hingga US$ 17,9 miliar pada 2024. Naik 5,4 persen atau US$ 923 juta dari tahun 2023.