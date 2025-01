KAI: Jalur Kereta Api Gubug-Karangjati Terendam Banjir, Operasional Kereta Alami Penyesuaian

KA 231 Ambarawa (Surabaya - Semarang) memutar via Gresik-Gundih-Babat-Semarang.

KA 61 Sembrani (Surabaya - Jakarta) memutar via Gresik-Gundih-Babat-Semarang.

KA 284 Parcel Utara (Kalibodri - Surabaya) memutar via Semarang-Babat-Gundih-Gresik.

KA 1 Argo Bromo Anggrek (Surabaya - Jakarta) memutar via Surabaya-Gresik-Bojonegoro-Babat-Semarang.