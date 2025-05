KSP Ungkap Harga Bawang Putih di Jakarta Tinggi, Padahal Akses Transportasi Memadai

Harga beli dari Cina dilaporkan mencapai US$ 1.445 per ton. Dengan kurs Rp 16.400 per dolar AS, harga tersebut setara dengan Rp 23.698.000 per ton atau Rp 23.698 per kilogram. Bahkan, belakangan harga turun menjadi US$ 1.140 per ton. Setelah ditambah biaya transportasi dan distribusi, total biaya impor bawang putih mencapai sekitar Rp 25.198 per kilogram. Para importir kemudian menjualnya seharga Rp 33.500 per kilogram, lebih tinggi dari harga patokan operasi pasar yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 32.000 per kilogram.