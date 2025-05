Modal Asing Rp 61 Triliun Keluar RI Sepanjang Januari-30 April 2025

Kemudian, premi credit default swaps (CDS) atau risiko investasi selama 5 tahun naik 93,98 basis point (bps) per 25 April 2025. Premi CDS kini menjadi 97,18 bps per 1 Mei 2025.

Sementara itu, nilai tukar rupiah melemah di level Rp 16.600 per dolar Amerika Serikat pada Jumat, 2 Mei 2025, dibandingkan posisi rupiah pada Rabu kemarin di level Rp 16.595 per dolar AS. Indeks dolar AS (DXY) tercatat menguat ke level 100,25 pada akhir perdagangan Rabu kemarin.