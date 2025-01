Nilai Investasi 2024 Sentuh Rp 1.714 Triliun

Singapura kembali menjadi negara asal investor dengan jumlah penanaman modal terbanyak di Indonesia. Nilai investasi dari Singapura ke Indonesia pada 2024 lalu mencapai US$ 20,1 miliar atau setara Rp 327 triliun. Hong Kong berada di posisi kedua dengan nilai investasi ke Indonesia sebesar US$ 8,2 miliar atau setara Rp 133,66 triliun.

Adapun China berada di posisi ketiga dengan investasi US$ 8,1 miliar atau sekitar Rp 132,03 triliun. China disusul Malaysia dengan US$ 4,2 miliar atau Rp 68,46 triliun dan Amerika Serikat dengan US$ 3,7 miliar atau Rp 60,31 triliun.