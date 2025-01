Outlook Ekonomi 2025: Mimpi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih minim juga menjadi catatan. Peneliti Center of Economic and Law Studies Nailul Huda mengatakan sejak awal seharusnya MBG menjadikan UMKM tulang punggung agar daya dongkraknya terhadap perekonomian maksimal. Masalah lain yang harus diatasi adalah limbah sisa makanan. "Agar tidak kontradiktif dengan upaya menjaga lingkungan."

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance Andry Satrio Nugroho mengatakan penghiliran memang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi hingga di atas 5 persen. Namun angka itu bisa dicapai hanya bila penghiliran berhasil menciptakan nilai tambah baru dan daya tarik ekspor. “Yang diperlukan adalah konsistensi untuk meningkatkan produk domestik bruto dari subsektor industri dan komoditas yang menjadi sasaran program penghiliran,” tuturnya.