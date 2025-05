Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 1 2025 Negara-negara Ini Melambat

PDB Amerika Serikat (AS) menyusut pada tingkat tahunan sebesar 0,3 persen pada kuartal pertama 2025 di tengah kebijakan tarif baru yang meningkatkan ketidakpastian dan melemahkan kepercayaan. Angka penurunan itu menyusul pertumbuhan PDB sebesar 2,4 persen pada kuartal keempat 2024, menurut Biro Analisis Ekonomi (Bureau of Economic Analysis/BEA) AS sebagaimana dilansir dari Antara pada Kamis, 1 Mei 2025.