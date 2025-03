Profil Agrinas Peleburan dari 3 BUMN Karya, Sri Mulyani: Siap Suntikkan Rp 8 Triliun

“Kami menyiapkan di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) below the line sampai dengan Rp 8 triliun. Seperti diketahui dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, pada Selasa, 18 Maret 2025.