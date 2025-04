Respons Kebijakan Tarif Trump, Bank Indonesia Berkomitmen Jaga Kestabilan Rupiah

TEMPO.CO , Jakarta - Bank Indonesia (BI) berkomitmen menjaga kestabilan nilai tukar rupiah merespons pengumuman kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) terbaru di bawah kepemimpinan Donald Trump. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, pasca-pengumuman tarif Trump yang kemudian disusul pengumuman retaliasi tarif Cina pada 4 April 2025, pasar bergerak dinamis.

Menurut Ramdan, pergerakan dinamis itu ditunjukkan pasar saham global yang mengalami pelemahan dan imbal hasil obligasi pemerintah AS (yield US Treasury) mengalami penurunan hingga jatuh ke level terendah sejak Oktober 2024. “BI tetap berkomitmen menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, terutama melalui optimalisasi instrumen triple intervention,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 April 2025.

Di tengah pengumuman tarif AS, kegiatan operasi moneter Bank Indonesia pada pekan ini ditiadakan mengingat masih dalam periode hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 dalam rangka Idul Fitri dan Hari Suci Nyepi. Kegiatan operasional Bank Indonesia akan kembali ke jadwal normal seluruhnya pada 8 April 2025.

Dalam kesempatan terpisah, guru besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Didin S. Damanhuri menilai kebijakan tarif Trump bakal menyebabkan rupiah makin terperosok. Nilai kurs Indonesia diprediksi bisa jeblok hingga Rp 17.000 per dolar AS dalam waktu dekat.

Selain itu, kata dia, rupiah memang tengah melemah imbas sentimen domestik beberapa waktu belakangan. “Rupiah sudah bisa menyentuh Rp 16.700 per dolar AS dengan sentimen negatif yang terjadi selama ini, seperti adanya Danantara dan langkah-langkah yang populis pemerintah. Sekarang sentimen negatifnya itu lebih mendalam lagi,” ucapnya kepada Tempo, Kamis, 3 April 2025.

Salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu mengatakan, beberapa waktu belakangan investor asing sempat menarik dana beramai-ramai sehingga terjadi capital outflow yang melemahkan kurs dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dengan sentimen negatif yang dalam ditambah data fundamental ekonomi Indonesia, dampak depresiasi rupiah bisa lebih dalam lagi.