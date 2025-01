Untung Rugi Pertamina Hingga Kuartal III 2017

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (persero) membukukan laba bersih US$ 1,99 miliar atau setara Rp 26,8 triliun pada Januari hingga September 2017. Angka itu turun hampir 30 persen dari keuntungan di periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$ 2,83 miliar.

Keuntungan Pertamina hingga kuartal III 2017 sebesar US$ 31,38 miliar. Meski meningkat dari angka di periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 26,62 miliar, Pertamina kehilangan potensi untung sekitar Rp 19 triliun.

"Sesuai formula, mustinya revenue kita ada di US$ 32,8 miliar, karena (harga BBM) tidak disesuaikan jadi US$ 31,38 miliar. Ini hampir US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 19 triliun," tutur Massa.

Pertamina pun membukukan penurunan EBITDA (earning before interest, tax, depreciation and amortization), dari US$ 6,23 miliar pada kuartal III 2016, menjadi US$ 4,88 miliar pada tahun ini.