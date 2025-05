TEMPO.CO, Jakarta - Penyelenggara pergelaran busana Jepang, Sakura Collection, melirik bakat siswa dan desainer muda amatir Indonesia. Produser Sakura Collection, Noriko Tabata, memastikan akan ada desainer muda Indonesia yang tampil dalam pergelaran fashion di Yokohama tersebut.



"Pemenang Sakura Collection Asia Students Award berhak menampilkan karyanya dalam perhelatan Sakura Collection," kata Noriko, Ahad, 17 Januari 2016.



Kontes ini merupakan rangkaian dari Sakura Collection yang akan diselenggarakan Maret 2016. Kontes yang sama sebelumnya diselenggarakan di empat negara, yaitu Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Prancis. "Ini pertama kalinya di Indonesia," ujar Noriko.



Desainer Indonesia yang juga menjadi juri Taruna Kusmayadi mengatakan ada 215 sketsa dari sekitar 18 sekolah fashion yang masuk. Dari jumlah tersebut, kata dia, terpilih sepuluh desainer yang lolos untuk memperebutkan kursi ke Yokohama dalam Grand Prix Final.



Berikut nama desainer beserta konsep yang ditampilkan:

1. Alifia Maqnuun : Ame no Uzume

2. Agied Derta : J-Food

3. Didi Hartawan : Warrior in Style

4. Ghaida Nasya : White Ginkgo

5. Katharina Puspasari : Shinshoku

6. Melita Mulyono : The Dream Giver

7. Megumi Nurul Aini : Colors Drop Festive

8. Mayumi Nurul Fitri : Sutairu Mayumi to Koinobori

9. Sahada Aisyah : Shoji

10. Widya Fransisca : Rhapsody



Sakura Collection adalah perhelatan fashion yang rutin diselenggarakan dalam 3 tahun terakhir di Jepang. Misi utama yang dibawa Sakura Collection, menurut Noriko, mengembangkan kreativitas siswa dan desainer amatir untuk merancang busana bertema Jepang.



"Karena itu, diadakan Sakura Collection Asia Student Award yang jadi rangkaian dari Sakura Collection," ujarnya.





DINI PRAMITA