Ini Kenapa Joe Taslim Suka Berlibur di Selandia Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Pariwisata Selandia Baru untuk Indonesia, Joe Taslim, akan kembali mengunjungi Selandia Baru bersama sang istri, Julie. Perjalanan romantis pasangan ini akan dimulai dari Pulau Utara dengan menikmati pesona budaya urban yang unik di kota terbesar Selandia Baru, Auckland, sebelum menuju ibu kota negeri Kiwi, Wellington.



Di Wellington, Joe berencana untuk mengunjungi Weta, sebuah rumah produksi penerima penghargaan Academy Award yang menciptakan efek visual untuk film The Lord of The Rings dan The Hobbit. Wellington juga menjadi surga kafe dan restoran gourmet yang menawarkan cita rasa segar khas Selandia Baru dan juga akan dinikmati oleh pasangan ini.



Setelah itu, Joe dan Julie akan menempuh perjalanan ke selatan menuju kota Queenstown yang tak hanya terkenal akan bentang pegunungan Alpin dan sungai-sungai yang mengagumkan, namun juga menjadi surga bagi para petualang. Berbagai kegiatan mulai dari bungee jumping hingga jet boating, terjun payung sampai menunggang kuda, menjadikan hari-hari Anda tak akan pernah membosankan. Queenstown juga menjadi lokasi untuk berbagai pembuatan film-film spektakuler Middle-earth.



Sepanjang petualangan panjang selama sepekan, Joe dan Julie akan berbagi pengalaman seru mereka melalui media sosial.



Regional Manager South and South East Asia, Steven Dixon menjelaskan, “Kami sangat senang menyambut kembali kedatangan Joe Taslim bersama sang istri di Selandia Baru. Tahun lalu, perjalanan Joe dan keluarga sungguh mengesankan hingga telah menginspirasi banyak keluarga Indonesia untuk mulai merencanakan perjalanan mereka ke Selandia Baru,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Rabu (28 Oktober 2015)



Dia yakin, sebagai aktor, Joe Taslim akan menemukan banyak hal baru saat berada di Selandia Baru. Soalnya, Selandia Baru adalah negara yang memiliki fokus untuk mengembangkan industri perfilman.



Steven menjelaskan lebih lanjut, “Kami melihat Indonesia sebagai salah satu pasar utama kami dan Indonesia juga menyimpan banyak potensi. Melalui kerja tim pemasaran, perdagangan, dan kehumasan, kami memiliki tujuan untuk membantu keluarga Indonesia mewujudkan perjalanan impian mereka ke Selandia Baru. Pada Agustus 2015, kami melihat pertumbuhan jumlah pengunjung dari Indonesia, dibandingkan Agustus tahun lalu, mengalami kenaikan sebesar 30%.”



Pada 27 Agustus hingga 8 Oktober, Tourism New Zealand mengadakan sebuah kompetisi bertajuk #NZFamilyTrip dimana semua keluarga Indonesia dapat mengikuti kompetisi ini dengan mengunggah sebuah video yang menjelaskan alasan mengapa Selandia Baru merupakan destinasi yang harus dikunjungi oleh keluarga mereka. Pemenang kompetisi ini akan mendapatkan kesempatan untuk berlibur ke Selandia Baru dan mengunjungi Auckland, Rotorua dan Queenstown.

