K-Rehab, Terapi Tanpa Alat untuk Bantu Atasi Cedera Otot dan Sendi

Sebelumnya, RS Atma Jaya merilis K-Rehab dari SW Rehabilitation Centre, sebuah sistem rehabilitasi yang mengutamakan kombinasi terapi manual, latihan fisik, serta teknologi medis modern. Soft opening pusat rehabilitasi ini menjadi langkah awal dalam memperkenalkan metode pemulihan yang lebih efektif dan holistik. Dengan mengusung tema “Start with Care: The Real Collaboration for Protecting Mobility and Recovery”, K-Rehab menawarkan pendekatan yang berfokus pada personalisasi terapi, di mana fisioterapis menggunakan teknik manual untuk mengoreksi masalah pada otot dan sendi, bukan hanya mengandalkan alat semata.