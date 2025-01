Ramal Donald Trump Jadi Presiden, The Simpsons Prediksi Disney

Kisah tersebut ditampilkan dalam sebuah episode berjudul "Bart to the Future" yang mengudara pada 2000 silam. Di situ, karakter Bart Simpsons digambarkan sedang berada di masa depan. Tiba-tiba saja, ia bertemu dengan adiknya, Lisa, yang kala itu tengah menjadi presiden AS. Dalam sebuah adegan, Lisa yang berada di Gedung Putih mengatakan bahwa Donald Trump adalah presiden AS sebelum dirinya.

Rupanya akuisisi yang merebut perhatian dunia itu ternyata sudah pernah diramalkan oleh serial The Simpsons sejak 19 tahun yang lalu. Hal itu terbukti dari salah satu episode The Simpsons yang berjudul When You Dish Upon a Star yang memperlihatkan bahwa 21st Century Fox menjadi bagian dari Disney.



Dalam episode itu ada bagian yang menunjukkan lambang dari 21st Century Fox yang terlihat bertuliskan "A Division of Walt Disney Co." Dari tulisan itu jelas dikatakan jika 21st Century Fox adalah bagian dari Disney nih.