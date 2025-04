Teknik Tampilan Natural, Segar, dan Tajam dari L`Oreal Infallible

TEMPO.CO, Jakarta - Riasan wajah yang mampu bertahan lama kini menjadi kebutuhan di tengah padatnya aktivitas sehari-hari. Inginnya sekali memoles bedak dan lisptik tanpa men-touch up, dapat membuat wajah terlihat cantik dan segar sepanjang hari.



Tapi hal ini sepertinya mustahil untuk pemilik kulit berminyak atau kombinasi kering dan berminyak. Minyak dan keringat bisa jadi penyebab utama makeup di wajah luntur dan pada akhirnya membuat penampilan tampak kusam. Padahal aktivitas saban hari kadang sulit diprediksi, misalnya mendadak ada pertemuan dengan klien penting dan diundang pesta di malam hari.



Salah satu merek makeup, L’Oreal memperkenalkan produknya yang diklaim memiliki daya tahan sampai 24 jam: Infallible. Varian makeup ini diluncurkan pada awal tahun ini dengan tujuh produk, yakni foundation, bedak, palet contour, lipstik, lipstik cair, lip liner, dan setting spray.



Makeup expert L’Oréal Paris Ahmad Farhani memperagakan teknik makeup untuk tiga tampilan menggunakan produk L’Oréal Paris Infallible. Tiga tampilan (look) itu adalah natural look, fresh look, dan party look. "Setiap tampilan makeup ini punya target suasana dan teknik tertentu dalam menerapkannya," kata Ahmad Farhani di Mall Kota Kasablanka, Kamis 30 Maret 2017.



#NATURAL LOOK





Makeup natural dapat dipakai saat ke kantor atau kampus. Cara penerapannya juga terbilang ringkas dan mudah. Simak langkah-langkahnya:



- Pertama, bersihkan wajah. Setelah bersih, gunakan L’Oréal Paris Infallible 24H Stay Fresh Foundation shade. Formula foundation ini berbentuk cair dan sangat disarankan untuk pemilik kulit berminyak. Pilih warna yang paling mendekati warna kulit, lalu baurkan dengan spons atau kuas.



- Bubuhkan bedak yang ringan tapi memiliki cakupan optimal. Ahmad Farhani menggunakan satu dari empat macam L’Oréal Paris Infallible Pro Matte Powder yang mengandung tabir surya atau SPF 30. Bedak dengan hasil akhir matte ini diklaim mampu melekat di kulit selama 16 jam. Gunakan powder brush ketika membubuhkan bedak di bagian luar wajah dan hidung.



- Ahmad Farhani kemudian menonjolkan tulang pipi dengan L’Oréal Paris Infallible Pro-Contour Pallete. Palet contour ini dilengkapi dengan kuas khusus yang bentuknya melengkung dapat menyesuaikan dengan tulang pipi sehingga mudah mengaplikasikannya.



- Terakhir, Ahmad Farhani memulaskan L’Oréal Paris Infallible Le Rouge Lipstick yang berwarna natural. Ada sepuluh pilihan warna dalam seri lipstik ini. Hasil akhir yang satin, akan membuat bibir terlihat natural.



#FRESH LOOK





Jika siang atau menjelang sore hari kamu harus menghadiri rapat mendadak bersama klien, tak perlu men-touch up atau menghapus makeup. Kamu hanya perlu menambahkan blush on untuk memberi kesan segar pada wajah. Sedangkan untuk bibir, lapisi lipstik sebelumnya dengan lipstik yang berwarna coral.



L’Oréal Paris Infallible Le Rouge Lipstick memiliki tekstur yang creamy. Jadi, ketika mencampurkan dua warna berbeda, hasilnya kedua warna tersebut akan berbaur menjadi satu warna baru. “Saat mencampur warna lipstik pilih satu warna lebih terang atau gelap untuk mendapatkan hasil lebih nude atau fresh,” ujar Ahmad Farhani.



#PARTY LOOK





Setelah urusan pekerjaan selesai, kamu ingin menghadiri undangan pesta dari kolega. Tentunya kamu ingin tampil mempesona dalam pesta tersebut. “Tambahkan bagian dekoratif seperti eyeshadow berwarna hitam pada bagian sudut mata,” ujar Ahmad Farhani.



Selanjutnya, lengkapi makeup pesta dengan L’Oréal Paris Infallible 2 Step Pro Last Lipcolor. Lipstik cair ini terdiri dari dua bagian: lipstik dan balm. Balm berfungsi menjaga kelembapan lipstik cair yang hasil akhirnya matte. Langkah pertama, aplikasikan lipstik cair secara merata, tunggu beberapa saat sampai agak kering atau menempel. Setelah itu oleskan balm agar tahan lama dan bibir tetap lembut.



Langkah terakhir, “kunci” riasan wajah dengan L’Oreal Paris Infallible Pro-Spray & Set Makeup Extender Setting Spray. “Setting spray ini menjaga riasan wajah agar tahan lama,” ujar Ahmad Farhani.



NIA PRATIWI



