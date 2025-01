Harvey Weinstein Tawarkan Rose McGowan Uang 1 Juta Dolar AS

TEMPO.CO, Los Angeles - Mantan aktris Hollywood, Rose McGowan mengatakan bahwa dia baru saja ditawarkan US$ 1 juta untuk diam atas tuduhan penyerangan seksual Harvey Weinstein. Seperti dilansir New York Times, tawaran uang itu diberikan melalui seseorang yang dekat dengan Harvey Weinstein, agar Rose McGowan tak bersuara mengingat McGowan salah satu artis yang vokal.



McGowan, yang sudah tidak lagi berakting, pernah membintangi film Scream yang diproduksi Weinstein, saat itu dia mendapatkan honor sebesar US$ 6 juta, yang akhirnya dikembalikan.



"Saya pikir saya mungkin bisa mendapatkannya sampai tiga. Tapi saya jijik, kotor, Anda menjijikkan, saya tidak menginginkan uang Anda, itu akan membuat saya merasa menjijikkan, "kata McGowan, yang menghabiskan uangnya untuk menanggung biaya kesehatan ayahnya. Sang ayah meninggal delapan tahun lalu.



Pada 1997, bintang film Charmed itu mendapatkan US $ 100.000 dari Weinstein. McGowan secara terbuka menuduh Weinstein memperkosanya di kamar hotel, namun dia sadar tidak memiliki bukti yang kuat.



Tawaran terbaru Weinstein kepada McGowan terjadi pada beberapa hari sebelum para wanita menuduh Weinstein melakukan pelecehan seksual selama beberapa dekade dalam laporan yang diterbitkan 5 Oktober oleh Times.



Rose McGowan mengatakan kepada pengacaranya untuk menolak tawaran tersebut. Seorang juru bicara Harvey Weinstein mengatakan bahwa dia secara tegas membantah tuduhan tersebut.



PAGE SIX | ALIA